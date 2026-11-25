Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren yurtlarda, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından Aydın Yurt Müdürlüğü, Gevherhan Sultan Yurt Müdürlüğü ve Efe Ayşe Yurt Müdürlüğü öğrencilerine günün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirme sunumları yapıldı; Meryem Yazıcıoğlu Yurt Müdürlüğü'nde ise şiddete dur tablosu yapılıp kitap ayraçları hediye edilerek farkındalık oluşturuldu.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal bilincin artırılması ve şiddete karşı ortak bir duyarlılık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliklerde öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine yer verildi.

Şiddetin her türüne karşı toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesini hedefleyen çalışmalarla, kadınların güvenli, eşit ve şiddetten uzak bir yaşam sürmesinin önemine dikkat çekildi.

Ayrıca öğrencilere ve personellere Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından "Siber Suçlarla Mücadele" konularında eğitimler verildi.