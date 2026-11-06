Aydın'da organ bağışçısı ailelere İl Sağlık Müdürü Şenkul teşekkür etti - Son Dakika
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Aydın'da organ bağışçısı ailelere İl Sağlık Müdürü Şenkul teşekkür etti

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Aydın\'da organ bağışçısı ailelere İl Sağlık Müdürü Şenkul teşekkür etti
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Aydın'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, yakınlarının organlarını bağışlayan aileler ziyaret edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, bağışçı ailelere teşekkür ederek organ bağışında toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Aydın'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, hayatını kaybeden yakınlarının organlarını bağışlayarak başka hastaların yaşama tutunmasına vesile olan aileler ziyaret edildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve beraberindeki sağlık yöneticileri, organ bağışıyla başka hayatlara umut olan vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, ailelere başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi. Organ bağışının hüzün ve umudu bir arada barındıran çok kıymetli bir iyilik olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Şenkul, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti. Şenkul, yakınlarının organlarını bağışlama kararı alarak başka insanların hayatına dokunan ailelere duyarlılıkları ve fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaretlerde söz alan aileler de organ bağışına yönelik bilinç ve duyarlılığın toplum genelinde yaygınlaşması gerektiğini ifade ederek, bu konuda daha fazla farkındalık oluşturulması temennisinde bulundu. Ziyaretlerde İl Sağlık Müdürü Şenkul'a sağlık hizmetleri başkanları ve başkan yardımcıları, Söke ve Didim ilçe sağlık müdürleri, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ile Didim Devlet Hastanesi başhekimleri, başhekim yardımcıları ve doku-organ nakli koordinatörleri eşlik etti.

Kaynak: İHA
Organ Bağışı HaftasıSağlıkAydınYaşamYerelSon Dakika

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