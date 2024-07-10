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Aydın'da orman yangını

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Germencik ilçesi Dağyeni Mahallesi'nde saat 17.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş alana yayılırken, alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede söndürme çalışmaları havadan ve karadan gerçekleştirilirken, yangına 5 helikopter, 5 uçak, 18 arazöz ve 5 su tankeri ile müdahale ediliyor.