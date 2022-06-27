Aydın'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika
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Aydın'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

27.06.2022 17:58
Aydın'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangınları önleyici tedbirler çerçevesinde kent genelinde belirlenen ormanlık alanlara izinsiz girişlerin 31 Ekim 2022 tarihine kadar yasaklandığı, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangınları önleyici tedbirler çerçevesinde kent genelinde belirlenen ormanlık alanlara izinsiz girişlerin 31 Ekim 2022 tarihine kadar yasaklandığı, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Aydın Valiliği orman yangınlarının önlenmesi adına önemli bir karara imza attı. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Belirtilen sahalar, çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mahalli mülki amirden izin almadan etkinlik, piknik yapmak ve konaklamak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamaya göre iziniz girilemeyecek alanlar ise şu şekilde; "Efeler ilçesi; Paşa Yaylası, Şehir Deresi, Dümentepe Ormanı, Çiftlik-Alanlı, Köşk ilçesi; Aydın-Köşk Ormanı, Didim ilçesi Çamlıburun Devlet Ormanı, Çine ilçesi; Madran Dağı, Gökbel, Karpuzlu ilçesi; Çilekdere Ormanları, Çataltepe Ormanları, Meriçler-Kullar Ormanları, Ovapınarı Ormanları, Koçarlı ilçesi; Yığıntaş- Çeşme, Gaffarlar- Akmescit, Kuşadası ilçesi; Davutdağ, Nalkıran ve Burçak Çukuru Devlet Ormanı, İvedik (Güldağ ve Gümüşdağ Devlet Ormanı, Çınar Devlet Ormanı, Gülkavak (Caferli) Devlet Ormanı, Soğucak Devlet Ormanı, Akdere (Davutlar ve Güzelçamlı) Devlet Ormanı, Karina ve Gümelez Serisi Devlet Ormanı, Taşlıbelen Devlet Ormanı, Germencik ve Söke ilçeleri; Gümüşdağ Serisi Devlet Ormanı, Karabacak Devlet Ormanı, Karina Serisi Devlet Ormanı, İncirliova ilçesi; Arpadere Devlet Ormanı, Bozdoğan ilçesi; Madran Devlet Ormanı, Korişdağı Devlet Ormanı, Ericek Devlet Ormanı, Madran Devlet Ormanı, Altıntaş Devlet Ormanı, Örentaht Köyü Devlet Ormanı, Güre Devlet Ormanı, Yeşilyenice Köyü Devlet Ormanı, Akseki Köyü Devlet Ormanı, Amasya Köyü Devlet Ormanı, Akyaka Köyü Devlet Ormanı, Sarpça Devlet Ormanı, Asma Serisi Devlet Ormanı, Karlık Serisi ve Devlet Ormanı, Karacasu ilçesi; Yenice Devlet Ormanı, Kartaldere Devlet Ormanı, Hançam Devlet Ormanı Dedebağ Mevkii, Karlık Devlet Ormanı, Tepecik Köyü Devlet Ormanı, Nazilli ilçesi; Oyukdağı Devlet Ormanı, Ovacık Devlet Ormanı, Karadağ Devlet Ormanı, Kavakdağı Devlet Ormanı, Çaldağı Devlet Ormanı, Darlan Devlet Ormanı, Medeksu-Sarısu Devlet Ormanı, Düzyol-Kozarası Devlet Ormanı, Hasköy Çamlığı Devlet Ormanı, Kuyucak ve Nazilli ilçeleri; Karıncalıdağ Devlet Ormanı, Kuyucak ilçesi; Aytepe Devlet Ormanı, Armutlu Yayla Serisi Devlet Ormanları, Karadağ Devlet Ormanı, Yaylalı Devlet Ormanı, Ergediği Devlet Ormanı, Yöre Devlet Orman."

O bölgeler yasak çerçevesi dışında tutuldu

Öte yandan yapılan açıklamada, "Koçarlı Adnan Menderes Şehir Ormanı, Dilek Yarımadası Milli Parkı Tescillenmiş Piknik ve Mesire Alanları bu yasak çerçevesinde değildir. Ayrıca turizm ve sportif faaliyetlerde bulunan işletmeler ve vatandaşlar, kurallara riayet etmeleri, gerekli tüm önlemleri almaları ve mülki amirin izni, ilgili Orman İşletme Müdürlüğü'nün bilgilendirilmesi koşuluyla girişlerin yasaklandığı alanlarda faaliyette bulunabileceklerdir. Kritik hava hallerinde gerekirse ek yasaklama getirilebilecektir" ifadeleri kullanılarak bu bölgeler yasak dışında tutulurken kurallara uymayanlara Aydın Valiliği tarafından cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Koçarlı, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika

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