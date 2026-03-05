Aydın Büyükşehir, İncirliova'da vatandaşları Ramazan etkinlikleri ile bir araya getirdi - Son Dakika
Aydın Büyükşehir, İncirliova'da vatandaşları Ramazan etkinlikleri ile bir araya getirdi

05.03.2026 10:17  Güncelleme: 10:18
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle vatandaşları buluşturarak iftar sonrası eğlenceli aktiviteler sunuyor. İncirliova'daki etkinlik alanında özellikle çocuklar için hazırlanan gösteriler ve oyun alanları büyük ilgi görüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Etkinlikler, İncirliova ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programı ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikler, yüzlerce vatandaşın katılımıyla Ramazan akşamına renk kattı.

İncirliova'da kurulan etkinlik alanında özellikle çocuklar için hazırlanan gösteriler ve oyun alanları yoğun ilgi gördü. Geleneksel Ramazan kültürünü yaşatan programlarda Hacivat-Karagöz gösterileri, meddah anlatıları, Aşuk ile Maşuk gösterileri, jonglör ve illüzyonist performansları vatandaşlardan beğeni topladı.

Aileler meydanda bir araya gelerek Ramazan ayının birlik ve beraberlik atmosferini paylaşırken, çocuklar sahne etkinlikleri ve aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi. Vatandaşlara Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu da ikram edildi.

Etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar ve aileleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Ramazan etkinlikleri, Aydınlılarla buluşmayı sürdürecek. Etkinlikler, 5-15 Mart tarihleri arasında Fuar Aydın'da düzenlenecek. Aydın Tekstil Park içerisinde bulunan Fuar Aydın'da etkinlikler hafta içi 18.00 ile 22.00, hafta sonu ise 14.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

