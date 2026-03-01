Başkan Çerçioğlu Köşk'te vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
Başkan Çerçioğlu Köşk'te vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi

01.03.2026 21:33  Güncelleme: 21:35
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla farklı ilçelerde iftar sofraları kurarak binlerce vatandaşın bir araya gelmesini sağlıyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı nedeniyle kentin farklı noktalarında iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında binlerce Aydınlı iftarlarını hep birlikte açıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda ve Eğrikavak Mahallesi'nde, Karpuzlu ilçesinde Yeni Mahalle'de, Germencik ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda, Koçarlı ilçesinde Yeniköy Mahallesi'nde, Sultanhisar ilçesinde Salavatlı Mahallesi'nde, Kuyucak ilçesinde Kurtuluş Mahallesi'nde ve Köşk ilçesinde Akçaköy Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti Köşk İlçe Başkanı Bünyamin Kahraman, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde düzenlenen iftarda vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu, tüm vatandaşların Ramazan ayını kutlayarak Aydın'ın tüm ilçelerinde iftar programlarının düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.

İftar sofralarının kurulmasından memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar da, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, İftar, Yerel, Köşk, Son Dakika

