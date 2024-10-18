Aydın'da Sabah Sporu Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Sabah Sporu Etkinlikleri Devam Ediyor

Aydın\'da Sabah Sporu Etkinlikleri Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sabah sporlarıyla sağlıklı yaşam hareketi başlatarak kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle vatandaşları spora davet ediyor. Etkinlikler, uzman eğitmenler eşliğinde ve ücretsiz olarak herkese açık gerçekleştiriliyor.

18.10.2024 14:04  Güncelleme: 14:05
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında düzenlenen sabah sporu etkinlikleri devam ediyor. Her yaştan vatandaşa yönelik gerçekleştirilen sabah sporlarında Aydınlılar sağlıklı yaşam ile buluşuyor, güne enerjik başlıyor.

Spora ve sporseverlere yönelik proje ve çalışmalarıyla kentte sağlıklı yaşam hareketi başlatan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sabah sporu etkinlikleri vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Mimar Sinan Parkı ve Gazi Koşu Yolu başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan park alanlarında gerçekleştirilen spor etkinlikleri uzman eğitmenlerin rehberliğinde düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sabah sporu etkinlikleri kapsamında egzersiz ve mat ile pilates dersleri de gerçekleştiriliyor.

Başkan Çerçioğlu'ndan tüm vatandaşlara davet

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm vatandaşları spor etkinliklerine katılmaya davet etti. Başkan Çerçioğlu, "Parklarımızda düzenlediğimiz etkinliklerimizde vatandaşlarımız hem güzel havanın keyfini çıkarıyor hem de güne dinç bir şekilde başlıyor. Tüm vatandaşlarımızı spor etkinliklerimize katılarak sağlıklı bir yaşamda buluşmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, herkese açık ve ücretsiz olan sabah sporu etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgiye Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden ve 444 4009 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Sabah Sporu Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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