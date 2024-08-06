Aydın'da Sağlıklı Uyku İçin Yün ve Pamuk Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Sağlıklı Uyku İçin Yün ve Pamuk Önerisi

Aydın'da yaz gecelerinde serin bir uyku için vatandaşlar, balkonlarda yatak, yorgan ve yastık seçiminde pamuk ve yün ürünlerini tercih etmeli. Yorgancılar, elyaftan yapılan ürünlerin sağlıksız olduğunu belirtiyor.

06.08.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da yaz gecelerinde serin bir uyku arayan vatandaşların tercihi evlerin balkonları oluyor. Balkonlarda en yaygın olarak kullanılan elyaftan yatak, yastık ve yorganların sağlıksız olduğunu belirten yorgancılar, sağlıklı bir uyku için pamuk ve yünden yapılmış ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sağlıklı bir uyku için sıcak yaz gecelerinde balkonları tercih eden vatandaşların yatak, yorgan ve yastık seçiminde dikkatli olmaları, kaliteli ve doğal malzemelerden üretilmiş ürünleri tercih etmeleri büyük önem taşıyor. Aydın'daki yorgancılar, vatandaşlara daha sağlıklı bir uyku deneyimi sunmak için pamuk ve yünden yapılmış yatak ve yorganları öneriyor. Bu ürünlerin hem sağlık açısından hem de konfor açısından daha iyi olduğu kaydeden yorgancılar, elyafın terlemeyi artırarak uyku kalitesini düşürdüğünü, pamuk ve yünün ise doğal malzemeler olmaları nedeniyle daha iyi hava geçirgenliği sağlıyor ve terlemeyi minimize ettiğini belirtiyor.

37 yıldır yorgancılık mesleğiyle uğraşan ve 27 yıldır kendi iş yerini işleten Bahattin Zeytindalı, sağlıklı uyku için vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. 1987 yılında ilkokuldan çıkınca direkt yorgancının yanında çırak olarak işe başladığını, o günden bu yana da mesleğini severek yaptığını belirten Bahattin Zeytindalı, "1996 yılına kadar çıraklık ve kalfalık dönemi geçirdim. Sonrasında askere gittim ve döndüğümde 1997 yılında kendime ait iş yerimi açtım. O yıldan bu yana kendi işimi yapıyorum. Allah'a şükür belli bir kesim müşterimiz de var" dedi.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan elyaf yatak, yorgan ve yastıkların sağlıksız olduğunu belirten Zeydindalı, "Günümüzde elyaflar daha çok kullanılıyor ama sağlıklı değil. Eskiden yün veya pamuk üzerine durulurdu ama artık elyaflar tercih ediliyor. Bu işte en sağlıklısı yün. Çünkü yazın serin, kışın da sıcak tutar. Yünlerin yıkayıp temizlemesi zor olduğu için pamuk daha fazla ön plana çıkıyor. Elyafa göre daha sağlıklı, yatak, yorgan, yastık hepsini yapıyoruz. Daha kullanışlı, daha rahat ve daha güzel. Elyafın yanında daha sağlıklı. En sağlıksız olan elyaf ama şu zamanda en çok da kullanılan elyaf. Elyafın ham maddesi petrol, elyaf naylon" diye konuştu.

Pamuk yatak ve yorganların ağırlığının insanları zorladığını belirten Zeytindalı, "Artık pamukları az kullanıp aynı elyaf yorgan gibi daha ince yorganlar dikiyoruz. Yatakların üzerine şilte yapıyoruz. Sünger ile teması kesmek için, kaldırıp koyması daha kolay olsun diye böyle ürünler hazırlıyoruz. Pamuk yatak yorganı ağır olduğu için tercih etmediklerinden dolayı bunu inceltip o şekilde yapıyoruz. Bu tarz ince dikimler, yatakların üzerine koyup yatmak için daha rahat ve sağlıklı. Normal kullanmak için de ince yatak yapabiliriz, daha çabuk basılır. Basılsa da her şeyden daha sağlıklı olduğu için buna değer bence. Çekyatlar da olsa oturma grupları da olsa hepsi sünger. Onların üzerlerine de sünger ile teması kesmek ve yatmak için kullanmak için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir uyku için yün ve pamuk ürünlerin önemine dikkat çeken Bahattin Zeytindalı, elyaf ve sünger gibi petrol türevlerinden yapılan ürünlerin sağlık açısından risk taşıdığını belirtti. Sağlıklı bir uyku için yün ve pamuk tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Zeytindalı, bu ürünlerin doğal ve sağlıklı olmasının yanı sıra konforlu bir uyku sağladığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Sağlıklı Uyku İçin Yün ve Pamuk Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:03:44. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Sağlıklı Uyku İçin Yün ve Pamuk Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement