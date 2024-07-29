Aydın'da Sıcak Hava Döner Ustalarını Etkiliyor - Son Dakika
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Aydın'da Sıcak Hava Döner Ustalarını Etkiliyor

Aydın\'da Sıcak Hava Döner Ustalarını Etkiliyor

Aydın'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve 43-44 dereceye kadar ulaşması, döner ustalarını da olumsuz etkiliyor. Döner ustaları, zorlu şartlar altında işlerini sürdürmeye devam ediyor. Sıcak havaların en çok zorladığı meslek grupları arasında yer alan döner ustaları, çeşitli çözümler bulmaya çalışarak işlerini yapmaya devam ediyor.

29.07.2024 10:01
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Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve 43-44 dereceye kadar ulaşması, birçok meslek grubunu olduğu gibi döner ustalarını da olumsuz etkiliyor. Kentteki döner ustaları, zorlu şartlar altında işlerini sürdürmeye devam ediyor.

Yaz ayları ile birlikte ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, Aydın'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Vatandaşlar sıcak havada adeta sığınacak gölge arıyor. Güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş park ve bahçelerde ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

Sıcak havaların en çok zorladığı meslek grupları arasında yer alan döner ustası Necmettin Şimşek, yaz aylarında işlerinin daha da güçleştiğini belirtti. Sıcak havalardan dolayı ocağın başında durabilmek için kendilerince çeşitli çözümler bulmaya çalıştıklarını belirten döner ustası Necmettin Şimşek, "Döner başında sıcaklık dışardakinin kat be kat üstüne çıksa da işimizi severek yapmaya çalışıyoruz. Normalde de döner ocağının başında sıcaklık yüksek olur ama dışarıdaki sıcaklıklar da eklenince işler iyice zorlaşıyor. Herkes nasıl bir yerlerde çalışıyorsa bu da bizim işimiz ekmek kapımız. Kışın güzel gibi görünse de yazın bu iş çok zorlaşıyor. Yeri geliyor sıcaktan dolayı nefes almakta bile güçlük çekiyoruz. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için sık sık üzerimizi değiştiriyor, bol su içiyoruz. İçtiğimiz suyun, soğuk meşrubatın haddi hesabı yok. Soğutucular kullanarak da sıcak havadan kendimizi korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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