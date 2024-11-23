Aydın'da 'Şimdi Ne Olacak?' Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Aydın'da 'Şimdi Ne Olacak?' Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Görüyor

Aydın\'da \'Şimdi Ne Olacak?\' Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Görüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete dikkat çeken 'Şimdi Ne Olacak?' tiyatro oyununu Koçarlı'da sahneledi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve oyuncuları ayakta alkışladı. Oyun, 29 Kasım'da Germencik'te bir sonraki gösterimini yapacak.

23.11.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sevilen tiyatro eserlerini ilçelerde yaşayan vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor.

Her gösteriminde kapalı gişe oynayan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'Şimdi Ne Olacak?' isimli oyun, Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Koçarlılı vatandaşlar için sergilendi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın usta oyuncuları tarafından sergilenen oyuna, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete trajikomik bir şekilde dikkat çeken oyunun sonunda Koçarlılılar, oyuncuların performanslarını ayakta alkışladı.

Mevlüt Şahinci Konferans Salonu'nda sergilenen oyunu vatandaşlar ilgiyle izledi. Koçarlılı sanatseverler, ilçelerinde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Şimdi Ne Olacak? oyununun bir sonraki gösterimi 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Germencik ilçesinde bulunan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sevilen eser Germencik'in ardından Yenipazar ve İncirliova ilçelerinde de vatandaşlar ile buluşacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da 'Şimdi Ne Olacak?' Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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