Aydın'da Soğukta Bulunan Leylek 'Garip' Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Soğukta Bulunan Leylek 'Garip' Tedavi Altına Alındı

'Garip' adlı leylek, soğuk hava nedeniyle EKODOSD tarafından tedaviye alındı, Aydın'a teslim edildi.

28.02.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da soğuktan etkilenen 'Garip' adlı leylek tedavi altına alındı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Karaatlı Mahallesi'nde, köylülerin 'Garip' adını verdiği leylek, soğuk hava şartlarından etkilendiği için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği ekipleri tarafından koruma altına alındı. Bir süre Kuşadası'nda bulunan dernek binasında balıkla beslenen 'Garip' daha sonra tedavi edilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Söke ilçesine bağlı Karaatlı Mahallesi'nde yüksek bir aydınlatma direğinde konaklayan ve bölgenin ilk leyleklerinden biri olan 'Garip' isimli leylek sıcaklıkların gece -4 dereceye kadar düşmesi nedeniyle bir evin bahçesine sığındı. Bahçesinde leyleği bulan kıraathane işletmecisi Mevlüt Çiftçi, EKODOSD'a haber verdi. Yapılan kontrollerde Garip'in herhangi bir yarasının olmadığı, ancak beslenememe nedeniyle zayıf düştüğü tespit edildi. EKODOSD tarafından sıcak bir ortamda misafir edilen ve balıkla beslenen Garip, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Leylek, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi edilecek. Sağlığına kavuştuktan ve hava şartları normale döndüğünde de Karaatlı Mahallesi'ndeki yuvasına geri bırakılacak.

"Çevreyi, doğayı ve havayı temiz tutmalıyız"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, son dönemde yaşanan iklim değişikliklerinin doğadaki hayvanları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Garip isimli leylek, Karaatlı Mahallesi'ne Ocak ayında geldi. Normalde leylekler Mart ayından sonra gelmeye başlarlar. Bu olayda iklim değişikliğinin canlılar üzerine olan olumsuz etkilerinin çok somut bir örneğine tanıklık ettik. Bu nedenle çevreyi, doğayı ve havayı temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Çevreye poşet ve plastik atıklar atmamalıyız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Yerel Haberler, Güncel, Yerel, Yaşam, Aydın, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Soğukta Bulunan Leylek 'Garip' Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Soğukta Bulunan Leylek 'Garip' Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.