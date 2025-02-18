Aydın\'da Su Tasarrufu İçin Yeni Gölet Çalışması

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi işbirliği, ilçede önemli çalışmaların yapılmasına öncülük ediyor. Son olarak yapılan çalışmalar neticesinde Karaçakal/Mestanlar Mahallesi'nde 2 farklı kaynaktan gelen su gölete akıtılarak su tasarrufunun sağlanması amaçlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri ve Yenipazar Belediyesi ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, Karaçakal/Mestanlar Mahallesinde Kasım ayından Haziran ayına kadar su akan Daş Ahırlar mevkisi ve yılın 12 ayı su akan Böğürtlencik mevkisindeki su kaynaklarına boru hattı döşenerek akan suyun gölete bırakılması sağlandı. Çalışmalar neticesinde gölet genişletilerek su kapasitesi de artırıldı. Çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, su tasarrufu kapsamında yapılan bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

"Özlem Başkana teşekkür ederim"

Belediye Başkanı Malik Ercan, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli hareket ederek ilçemize güzel hizmetler yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Bu hizmetlerimizden bir tanesi de Karaçakal/Mestanlar Mahallemizde 2 farklı kaynaktan gelen suyumuzu yaklaşık 2.5 kilometrelik boru hattı çekme çalışması neticesinde gölete akıttık. Göletimizi genişlettik, su kapasitesini artırdık. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık ile geçimini sağlayan köylülerimiz için hayvanlarının su ihtiyacını göletten karşılaması büyük bir tasarruf olacaktır. Allah göstermesin, orman yangınlarında yine bu göletten su ihtiyacı karşılanacaktır. Yenipazarımız için yapılan çalışmalarda bizlerin her zaman arkasında duran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN