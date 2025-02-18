Aydın'da Su Tasarrufu İçin Yeni Gölet Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Su Tasarrufu İçin Yeni Gölet Çalışması

Aydın\'da Su Tasarrufu İçin Yeni Gölet Çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi, Karaçakal/Mestanlar Mahallesi'nde iki su kaynağını gölete akıtarak su tasarrufu sağladı. Yapılan boru hattı çalışmaları ile göletin kapasitesi artırıldı.

18.02.2025 10:34  Güncelleme: 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi işbirliği, ilçede önemli çalışmaların yapılmasına öncülük ediyor. Son olarak yapılan çalışmalar neticesinde Karaçakal/Mestanlar Mahallesi'nde 2 farklı kaynaktan gelen su gölete akıtılarak su tasarrufunun sağlanması amaçlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri ve Yenipazar Belediyesi ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, Karaçakal/Mestanlar Mahallesinde Kasım ayından Haziran ayına kadar su akan Daş Ahırlar mevkisi ve yılın 12 ayı su akan Böğürtlencik mevkisindeki su kaynaklarına boru hattı döşenerek akan suyun gölete bırakılması sağlandı. Çalışmalar neticesinde gölet genişletilerek su kapasitesi de artırıldı. Çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, su tasarrufu kapsamında yapılan bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

"Özlem Başkana teşekkür ederim"

Belediye Başkanı Malik Ercan, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli hareket ederek ilçemize güzel hizmetler yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Bu hizmetlerimizden bir tanesi de Karaçakal/Mestanlar Mahallemizde 2 farklı kaynaktan gelen suyumuzu yaklaşık 2.5 kilometrelik boru hattı çekme çalışması neticesinde gölete akıttık. Göletimizi genişlettik, su kapasitesini artırdık. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık ile geçimini sağlayan köylülerimiz için hayvanlarının su ihtiyacını göletten karşılaması büyük bir tasarruf olacaktır. Allah göstermesin, orman yangınlarında yine bu göletten su ihtiyacı karşılanacaktır. Yenipazarımız için yapılan çalışmalarda bizlerin her zaman arkasında duran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yenipazar, Çevre, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Su Tasarrufu İçin Yeni Gölet Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:47 Ordu’da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti Ordu'da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:52:45. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Su Tasarrufu İçin Yeni Gölet Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.