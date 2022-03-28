Aydın'da su ürünleri denetimi yapıldı - Son Dakika
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Aydın'da su ürünleri denetimi yapıldı

28.03.2022 09:49
Aydın'da su ürünleri denetimi yapıldı

Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Düzenleyen Tebliğ hükümlerine göre Aydın sınırlarında yer alan tüm iç su kaynaklarında 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında uygulanmaya başlanan sazan ve yayın balığı türlerindeki av yasağı çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.

Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı Düzenleyen Tebliğ hükümlerine göre Aydın sınırlarında yer alan tüm iç su kaynaklarında 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında uygulanmaya başlanan sazan ve yayın balığı türlerindeki av yasağı çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü olarak 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında sazangiller av yasağı döneminde ilçe müdürlükleri ile birlikte koordineli olarak eş zamanlı denetimler devam ediyor. Çine su ürünleri kontrol görevlileri ile birlikte ortaklaşa yapılan denetimde Adnan Menderes Barajı'nda sahipsiz 50 metre misina ağ tespit edilerek zapt edildi. Bozdoğan su ürünleri kontrol görevlileri ile birlikte ortaklaşa yapılan denetimde de sahipsiz 250 metre misina ağ ve 25 metre paragat zapt edildi. Yapılan Kontrol ve denetim çalışmalarında canlı olan 15 adet sazan balığı ve 12 adet akbalık suya bırakıldı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sazangiller ve yayın balığının üreme ve yumurtlama döneminde olmasından dolayı 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve ilgili tebliğler çerçevesinde 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında her türlü avcılığı tamamen yasaklanmış olup yasadışı avcılık faaliyetlerine ilişkin denetimlerimiz devam edecektir" denildi. - AYDIN

Aydın'da su ürünleri denetimi yapıldı
Aydın'da su ürünleri denetimi yapıldı
Aydın'da su ürünleri denetimi yapıldı

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Aydın, Mayıs, Mart, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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