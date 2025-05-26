Aydın\'da Tanınmış Siyasetçi Hayri Güleç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden Hayri Güleç hayatını kaybetti. Hayri Güleç bir süredir çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi görüyordu.

Aydın'ın Köşk ilçesi Başçayır köyünde 21 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Hayri Güleç, ticaretin yanı sıra son 10 yıla kadar Aydın'da yerel siyaset yapıyordu. Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Odası'nda meclis üyelikleri görevi yapan Hayri Güleç, 1999-2004 yılları arasında Aydın İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yaptı. 2009 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini üstlenen Hayri Güleç, daha sonraki dönemlerde MHP'den Aydın Milletvekili adayı ve Köşk Belediye Başkan adayı olmuştu.

Bir süredir rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gören Hayri Güleç, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Güleç'in vefatı sevenlerini üzdü. - AYDIN