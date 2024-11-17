Aydın'da Tarımsal Destekleme Tanıtımı - Son Dakika
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Aydın'da Tarımsal Destekleme Tanıtımı

Aydın\'da Tarımsal Destekleme Tanıtımı

Aydın'da üreticilere yeni destekleme modeli ve tarımsal üretim planlaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

17.11.2024 12:10
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her hafta farklı mahallelerde üreticilerle buluşarak 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelini tanıtıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında, ekipler üreticilere yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme sağlıyor. Bu hafta Aydın'ın 14 ilçesi ve 42 mahallesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, çiftçilerle doğrudan temas kurularak tarımsal destekleme sistemindeki yenilikler detaylı olarak anlatıldı. Yetkililer, yeni modelin üreticilere daha etkin ve verimli bir destek sağlamayı amaçladığını ifade ederken, çiftçilerin yerel ve global ihtiyaçlara yönelik bilinçli tarım yapabilmesi için gerekli tüm bilgilendirmelerin süreceğini belirtti.

Bu kapsamda üreticiler, tarımsal planlama ve destekleme konularında daha fazla bilgiye ulaşarak, bilinçli bir şekilde üretim süreçlerine katkı sağlayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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