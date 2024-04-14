Aydın'da Tornacı Kemal Göçgeldi, Dükkanını Yörük Müzesine Çevirdi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Tornacı Kemal Göçgeldi, Dükkanını Yörük Müzesine Çevirdi

Aydın\'da Tornacı Kemal Göçgeldi, Dükkanını Yörük Müzesine Çevirdi

Aydın'da 53 yıldır tornacılık yapan Kemal Göçgeldi, eski eşyalara olan merakıyla topladığı yüzlerce ata mirası eşyayı tamir edip sergileyerek, dükkanını adeta bir yörük müzesine çevirdi. Göçgeldi, yörük kültürünün unutulmaması için çaba sarf ediyor ve geçmişimizi gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

14.04.2024 12:06  Güncelleme: 12:09
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Aydın'da 53 yıldır tornacılık yapan Kemal Göçgeldi, eski eşyalara olan merakıyla topladığı yüzlerce ata mirası eşyayı tamir edip sergileyerek, dükkanını adeta bir yörük müzesine çevirdi.

Aydın'da yaşayan 68 yaşındaki Kemal Göçgeldi, tornacılık mesleğini yarım asırdır sürdürüyor. Göçgeldi, tornacılığın yanında hobi olarak ata mirası eşyaları biriktirmeye başladı. Çocukluğundan beri merakı olan eski eşyaları yıllardır biriktiren Göçgeldi, eski tüfeklerden, gaz lambasına, bakraçlardan, hayvan çanlarına kadar eski dönemlerde kullanılan eşyaları bulup tamir ediyor ve daha sonra dükkanında sergiliyor. Özellikle yörük kültürünün unutulmaması için çaba sarf ettiğini ifade eden Göçgeldi, topladığı eşyalarla dükkanını adeta bir yörük müzesine çevirdi.

Çocukluk merakını tutkuya dönüştüren Göçgeldi, yıllardır gaz lambası, ibrik, tüfek, kılıç, hayvan çanları gibi yüzlerce ürün topladı. Daha sonra topladığı ata mirası eşyaları yaklaşık 15 metrekarelik torna dükkanında sergileyen Göçgeldi, adeta müzeye dönen torna dükkanıyla müşterilerine de tarihte yolculuk yaptırıyor.

Elinden geldiğince yörük kültürüne sahip çıkmaya çalıştığını ve ata miraslarını gelecek nesillere aktarmaya çalıştığını ifade eden Kemal Göçgeldi; "Burası açık yörük müzesi benim için. Herkese açık. Çine'den Yolboyu köyündenim ben. Babam rahmetli 203 koyunla gider gelirdi. Atadan, babadan kalma yörüklük var bizde. Bu zamana kadar bulduğum her ata mirasını biriktirdim. 100 yıllık eşyalar da var. Yaşım o dönemlere müsait değil ama aldığım tüm ürünleri tamir edip kaldırıyorum. Çünkü bu ata mirasları kaybolmasın istiyorum. Bunları ben veya bizim gibiler tamir etmezse, bu hurdaya gider. Geri dönüşümde de ezilir gider. Bu yüzden hem bu ürünlerimiz kaybolmasın hem de bizden sonra gelecek olan gençlerimize bir örnek olsun. Geleneğimizi devam ettirelim, gençlere örnek olalım diye biriktiriyorum. Satma yok ben de tamir edip koyuyorum. Yörük kültürünü tanıtalım ve geçmişimizi unutmayalım. Dükkanımda 100 yıllık deve çanları var mesela. Kahve öğütücüler var. Eski bakır yoğurt bakraçları var. 70-80 senelik. Buradaki her şey hep el emeği ürünler. Benim amacım geçmişimize sahip çıkmak. Eski olduğu için parçalanmış oluyor. Eksik parçaları oluyor. Onları temin ediyorum, tamir ediyorum ve saklıyorum. Birde bunları tamir edeni bırak yapan ustalar da öldü. Ben de saygıdan dolayı tamir edip kaldırıyorum kenara" dedi.

"Müşterilerim geçmişe dönüyor"

Dükkanına gelen müşterilerinin ata miraslarını görünce geçmişte yolculuğa çıktığını ifade eden Göçgeldi; "Köylerden çok müşterim geliyor. Müşterinin işini yaparken ben, o burayı geziyor. Eskiye gidiyor. Burada körüklü çizme görüyor 'babam giyerdi' diyor, dibek görüyor 'annem bunda kahve dövüyordu' diyor. Gelen müşterimize burada çay ikram ediyorum. Çayını içerken de 20-40 sene öncesine geri dönüyor. yani çocukluğunda gördüklerini görüyor burada. Geçmişe dönüyor" şeklinde konuştu.

Yörük kültürünün unutulmaması adına herkesin elini taşın altına koyması ve yeni nesillere anlatması gerektiğini vurgulayan Göçgeldi, herkesin bu konuda duyarlı olmasını talep etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Tornacı Kemal Göçgeldi, Dükkanını Yörük Müzesine Çevirdi - Son Dakika

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