Aydın'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Aydın\'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personeli ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 'hayatla yarışılmaz' sloganıyla yola çıkarak 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında yetişkin ve çocuklara yönelik trafik eğitimi vererek bilgilendirici broşür dağıttı. Etkinlikte trafik kurallarına uyumu konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi ve toplumda trafik bilincini artırmak ve trafik kazalarını önlemek amaçlandı. Alkol simülasyon gözlüğü deneyimiyle alkolün etkileri gösterildi ve vatandaşlar trafik kurallarına uymaya davet edildi.

10.05.2024 12:24
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personeli ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 'hayatla yarışılmaz' sloganıyla yola çıkarak 4-10 Mayıs Trafik Haftası kapsamında yetişkin ve çocuklara yönelik trafik eğitimi vererek bilgilendirici broşür dağıttı.

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyumu konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Etkinliğin amacının toplumda trafik bilincini artırmak ve trafik kazalarını önlemek olduğunu belirten ekipler, emniyet kemeri, aşırı hız, yaya geçidi önceliği, hatalı sollama ve alkollü araç kullanma gibi birçok konuda vatandaşları uyardı. Dağıtılan broşürlerde, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli sürüş teknikleriyle ilgili önemli bilgiler yer aldı. Trafik güvenliğinin toplumun her kesimini ilgilendiren önemli bir konu olduğu vurgulayan ekipler; yetişkinlerin çocuklarına trafik kurallarını küçük yaşlardan itibaren öğretmelerinin ve bilinçli birer sürücü yetiştirmenin öneminin altını çizdi.

Alkolün sebep olduğu reaksiyon eksiklikleri, görüşsel azalma, derinlik ve uzaklık algılamada güçlük çekme, çift görme ve el-ayak-zihin koordinasyonunun bozulması gibi alkolün insan üzerindeki etkilerini gösteren alkol simülasyon gözlüğünü deneyimleyen vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, herkesi trafik kurallarına uymaya davet etti.

Etkinlik boyunca çeşitli bilgilendirici broşürlerin yanı sıra çeşitli hediyeler de dağıtan ekipler, kendilerine yöneltilen soruları da tüm ayrıntıları ile cevaplayarak yetişkin ve çocuklarla yakından ilgilendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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