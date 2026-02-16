Büyükşehir, Aydınlıları Alabanda'da kültür gezisi ile buluşturdu - Son Dakika
16.02.2026 15:30  Güncelleme: 15:31
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği trekking etkinlikleri, doğaseverler ve sporcuların ilgisiyle Çine'deki Alabanda Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar, bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi aldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen trekking etkinlikleri devam ediyor.

Aydınlı doğaseverlerin ve sporcuların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşlerde vatandaşlar; Aydın'ın eşsiz güzellikteki doğasını, kültürel ve tarihi zenginliklerini ziyaret etme, yakından inceleme şansına erişiyor.

Trekking etkinliklerinin yeni rotası Çine ilçesinde bulunan Alabanda Antik Kenti oldu. Arkeoloji ve kültür yürüyüşüne vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Tarihi milattan önce 4'üncü yüzyıla dayanan antik kentte gerçekleştirilen arkeoloji ve kültür yürüyüşünde vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personelleri de eşlik etti, bölge hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe katılan doğaseverler ve sporcular unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

