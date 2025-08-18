Aydın'da Tren Seferleri İptal Oldu - Son Dakika
Aydın'da Tren Seferleri İptal Oldu

18.08.2025 15:52
Memurların iş bırakma eylemi sonucu Aydın'da tren seferleri iptal edildi, vatandaşlar mağdur oldu.

Memurların iş bırakma eylemi sonrasında Aydın'da tren seferleri iptal olunca, bilet almak için tren garına gelen vatandaşlar kapıdan döndü.

Kamu çalışanları bugün ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da iş bıraktı. Maaş, sosyal hak ve çalışma şartlarına ilişkin 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tekliflerini yetersiz bulan memurların iş bırakması sonucunda Aydın'da tren seferleri iptal edildi. İzmir-Aydın- Denizli arası sefer yapan trenlerin iptal olması sebebiyle, bilet almak için tren garına gelen vatandaşlar da kapıdan dönmek zorunda kaldı.

Hemen her gün çok sayıda vatandaşı kullandığı tren garı da sessizliğe bürünürken, gar görevlileri de boş kalan peronlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

"Aydın'da mahsur kaldım"

Aydın'dan trenle İzmir'in Torbalı ilçesine gitmek istediğini ifade eden vatandaşlardan İkram Polat, "Ben Aydın'dan İzmir Torbalı'ya gidecektim. Geldim bilet yoktu. Tren seferleri iptal olmuş. Ben de burada mahsur kaldım. Bakalım neler olacak" diyerek mağdur olduğunu dile getirdi.

İptal olan seferler ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) yapılan paylaşımda ise "Sayın yolcularımız, ülke genelinde kamu memurlarınca gerçekleştirilen bir günlük iş bırakma eylemi dolayısıyla bugün (18 Ağustos 2025) ana hat ve bölgesel tren seferlerimizde gecikmeler ve iptaller meydana gelmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
