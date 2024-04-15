Aydın\'da Turizm Haftası Başladı

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Önemli turizm kentlerinden olan Aydın'da Turizm Haftası düzenlenen törenle başlarken, Vali Yakup Canbolat; "Farklı arayış ve beklentilere cevap veren Aydın, büyük bir turizm potansiyeli taşımaktadır" dedi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 45. Turizm Haftası etkinliği düzenlendi. Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program çerçevesinde 1. Turizm Fuarı, Vali Yakup Canbolat'ın katılımıyla açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından turizm stantlarını gezen Vali Canbolat, bilgi alarak yeni turizm sezonunun bereketli olması temennisinde bulundu. Fuarda yörük çadırını da ziyaret eden Vali Canbolat, yayık ayranı içerek yörüklerle sohbet etti. Vali Canbolat, fuar açılışının ardından Turizm Haftası kutlama programına geçti. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ahmet Demir, günün anlam ve önemine dair konuşma yaparak, "İlimizin bulunduğu coğrafyanın tarihi ve kültürel zenginliği doğal ve muhteşem güzellikleri turistlerin aradığı her şeyi bulmaları bölgemizin önemini artırmaktadır. Sahip olduğumuz bu değerlerimizi profesyonel turizm anlayışıyla birleştirdiğimiz zaman dünya turizminde hak ettiğimiz noktalar ulaşmamız mümkün olacaktır" dedi.

"Sizlere çok iş düşüyor"

Salondaki turizm bölümü öğrencilerine seslenen Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden; "Sizler bu ülkenin gelecekteki turizmcilerisiniz ve sizlerden çok şey bekleniyor. Şu anda 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm hedefi konuldu. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamın 100 milyar dolar turizm geliri, 10 milyon turiste çıkması hedefleniyor. Biz sizlerle başaracağız bunu. Turizm Haftası'nı da bir günde değil bir yıla yayarak, bütün ülkede yaşayan herkesin turizmi anlamasını sağlamak için çalışmalar yapmamız lazım. Gelen herkesin ülkemizden memnun ayrılmasını sağlamamız lazım. O yüzden siz turizmci kardeşlerimize çok iş düşüyor. Kendinizi lütfen iyi yetiştirin. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyük turizm potansiyeli taşımaktadır"

Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Ekonomik kalkınmadan kültürlerarası diyaloğa, teknolojik gelişmeden çevre ve tarihi mirasın korunmasına kadar insanlığa birçok alanda katkıda bulunan turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez bir değer haline gelmiştir. Yurdumuzun dört bir yanında yapılan yatırımlar ve teşviklerle turizm sektörü desteklenmektedir. Ülkemizde turizmin gelişmesi ve 12 aya yayılması için yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Antik Yunan dönemi tarihçi ve yazarlarından Heredot'un 'Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü', ünlü seyyah Evliya Çelebe'nin ise 'Dağlarından yağ, ovalarından bal akar' diyerek övgüler dizdiği bir şehirdir Aydın. Aydın, Kuşadası ve Didim gibi tatil beldeleri Afrodisias, Nysa, Didyma gibi antik kentlerinin yanı sıra efeleriyle de ünlüdür. Aydın, Ege Bölgesi'nde en fazla efeye ev sahipliği yapmış illerin başında gelmektedir. Uygun iklim şartları ve bereketli toprakları ile 'Uygarlıklar Vadisi' diye adlandırdığımız Büyük Menderes Havzası içerisindeki Aydın, tarihin çeşitli evrelerindeki değişik kültür birikimlerinin açık bir müzesi gibidir. Tarih, doğa, deniz, kruvaziyer, spor, termal turizmi bakımından geniş bir potansiyele sahiptir. Özellikle antik çağın UNESCO dünya mirası listesine giren 23 eşsiz nitelikteki kent ve tapınakları, farklı arayış ve beklentilere cevap veren coğrafyası ve iklim şartlarıyla büyük bir turizm potansiyeli taşımaktadır. Her yönüyle güzel olan ilimiz ve ilçelerinin çehresine yenilerini ekleyerek tarihten gelen güzellikleri canlandırmak için çok sayıda dönüşüm projesiyle tarihi eserlerin restorasyonunu hayata geçirerek ilimiz kültürüne, tarihine ve vizyonuna katkı sağlamaktayız. Bunun yanı sıra doğa turizmi bakımından da oldukça zengindir. Bu duygu ve düşüncelerle Turizm Haftası'nın ilimize ve ülkemize önemli katkılar sağlamasını diliyor ve bütün turizmcilere bol ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Canbolat, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti. - AYDIN