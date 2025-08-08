Aydın\'da Ücretsiz Masa Tenisi Kurslarıyla Çocukların Fiziksel ve Sosyal Gelişimi Destekleniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz kursları kapsamında düzenlenen masa tenisi eğitimleri, çocukların hem fiziksel gelişimine katkı sağlıyor hem de sportif ruhlarını güçlendiriyor. Masa tenisi, miniklerin keyifli ve hareketli vakit geçirmesine imkan tanıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda çocuklar temel teknikleri öğrenirken aynı zamanda centilmenlik, disiplin ve takım ruhu gibi değerleri de kazanıyor. Kurslar, çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de sağlıklı geçirmesine destek oluyor. Çocukların gelişiminde sporun önemine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yaz kurslarımızla çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimini destekliyoruz. Masa tenisi kurslarımız, onların hem spor yapmalarını hem de dostluklar kurmalarını sağlıyor. Çocuklarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Veliler ise kurslardan memnuniyet duyduklarını belirterek, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN