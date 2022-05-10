Aydın'da vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı - Son Dakika
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Aydın'da vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı

10.05.2022 12:39
Aydın'da vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında Genişletilmiş Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında Genişletilmiş Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılan Genişletilmiş Asayiş Toplantısı'nda, vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı. Toplantıda asayiş ve trafik güvenliği konularının değerlendirilerek alınması gereken önlemler konuşuldu.

İl genelinde asayişin sağlanması ve alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıya Vali Aksoy'un yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Macit Ercan, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile diğer yetkililer katıldı. - AYDIN

Aydın'da vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı
Aydın'da vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı

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Hüseyin Aksoy, Asayiş, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı - Son Dakika


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