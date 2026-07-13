Aydın'da Yangın Kontrol Altında

(AYDIN) - Aydın'ın Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aydın Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar otluk ve makilik alan zarar gördü.