Aydın'da Yangın: Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Yangın: Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

15.06.2025 00:08
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, itfaiye ekipleri mahsur kalan bir kadını demir parmaklıkları keserek kurtardı. Yangında alevler kontrol altına alındı, kadının durumu ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da korkutan yangın: Mahsur kalan kadın demir parmaklıkları kesilerek kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 katlı apartmanın zemin çıkan yangında apartmanı duman kaplarken, mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı.

Yangın, Yedieylül Mahallesi 1006 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri apartmanı saran yoğun duman nedeniyle üst katta mahsur kalan bir kadını demir parmaklıkları keserek apartmandan çıkarttı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangın anında ev sahibinin evde bulunmaması teselli kaynağı olurken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve dumandan etkilenen kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Efeler, Sağlık, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Yangın: Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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