Aydın\'da yangın sonrası itfaiyecilerin dinlenme anları

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Aydın Efeler ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde dün gece meydana gelen saman deposu yangınında alevlerle yoğun bir mücadele veren itfaiyecilerin yangından sonraki kısa molası görenlerin içini ısıttı.

Dün gece Kuyulu Mahallesi'nde bir ahırın saman deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri canla başla mücadele ederek saatler süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları ile birlikte sabaha kadar devam eden çalışmada görevlerini başarı ile tamamlayan ekiplere yangın mahallinde nöbetleşe bekleme emri verildi. Bu sırada dinlenmeye geçen itfaiyecilerin yangın bölgesinin yanında güvenli buldukları alanda birbirlerine yastık yaparak uykuya daldıkları anlar görenlerin içini ısıttı. - AYDIN