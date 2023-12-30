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Aydın'da Yarım Asırdır Terzilik Yapan Turhan Eser Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Yarım Asırdır Terzilik Yapan Turhan Eser Hayatını Kaybetti

Aydın Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Efeler ilçesinde yaklaşık yarım asırdır terzilik yapan Turhan Eser (63) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eser, korona virüs testinin pozitif çıkması ve KOAH hastası olması nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşarak yoğun bakım ünitesine kaldırılan Eser, yaşam mücadelesini kaybetti. Eser'in cenaze namazı Efeler Ramazan Paşa Camii'nde kılınacak ve ardından Kalfaköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Aydın\'da Yarım Asırdır Terzilik Yapan Turhan Eser Hayatını Kaybetti
30.12.2023 - 12:08,
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Aydın Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Efeler ilçesinde yaklaşık yarım asırdır terzilik yapan Turhan Eser (63) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydınlılara yaklaşık yarım asırdan bu yana hizmet veren terzi Turhan Eser yaşadığı kronik rahatsızlık dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerinde korona virüs testi pozitif çıkan ve KOAH hastası olduğu bilgisine ulaşılan Eser, tedavi altına alındı. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşarak yoğun bakım ünitesine kaldırılan Eser, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Aydın'ın eski milletvekillerinden Muhammet Polat'ın eniştesi ve İhlas Haber Ajansı Aydın Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Uğur Eser'in de amcası olan Turan Eser'in vefat haberi, meslek camiasını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

2 çocuk babası olan Eser'in Efeler Ramazan Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalfaköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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