Aydın'da yaz Kur'an kursları öğrencilerine seminerler veriliyor - Son Dakika
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Aydın'da yaz Kur'an kursları öğrencilerine seminerler veriliyor

Aydın\'da yaz Kur\'an kursları öğrencilerine seminerler veriliyor

Aydın'ın Çine ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatları doğrultusunda 2024 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik seminerler başladı. Seminerlerde 'mahremiyet bilinci', 'çevre ahlakı', 'teknoloji bağımlılığı' ve 'tütün bağımlılığı' konuları ele alınıyor. Öğrencilere günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri önemli konular hakkında bilgi verilerek, bilinçli ve ahlaklı bireyler olmaları için farkındalık kazandırılmayı hedefleniyor.

12.07.2024 09:50
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Aydın'ın Çine ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatları doğrultusunda 2024 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik seminerler başladı.

İlçe vaizi Havva Aslan tarafından verilen seminerlerde 'mahremiyet bilinci', 'çevre ahlakı', 'teknoloji bağımlılığı' ve 'tütün bağımlılığı' konuları ele alınıyor. Aslan, seminerlerde öğrencilere günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri önemli konular hakkında bilgi vererek, bilinçli ve ahlaklı bireyler olmaları için gerekli farkındalığı kazandırmayı hedefliyor. Mahremiyet bilinci seminerinde, kişisel sınırlar ve özel alanların korunması gerektiği vurgulanırken, çevre ahlakı seminerinde doğaya saygının ve çevreyi korumanın önemi üzerinde duruluyor. Teknoloji ve tütün bağımlılığı seminerlerinde ise bu bağımlılıkların olumsuz etkileri ve bu tür bağımlılıklardan nasıl kaçınılması gerektiği hakkında bilgiler sunuluyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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