Aydın'da yeni kayıt yaptıran öğrenciler Doğanbey ve Priene'yi gezdi - Son Dakika
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Aydın'da yeni kayıt yaptıran öğrenciler Doğanbey ve Priene'yi gezdi

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Aydın\'da yeni kayıt yaptıran öğrenciler Doğanbey ve Priene\'yi gezdi
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Aydın'daki iki yurt müdürlüğü, yeni kayıt yaptıran öğrenciler için 'Gelin Tanış Olalım' projesi kapsamında gezi düzenledi. Öğrenciler Doğanbey Köyü, Karina ve Priene Antik Kenti'ni gezerek kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıdı, yeni arkadaşlıklar kurdu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Meryem Yazıcıoğlu ve Berin Menderes yurt müdürlükleri tarafından yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik düzenlenen gezilerde gençler, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Aydın'da öğrencilerin birbirleriyle tanışmalarını ve kentin kültürel zenginliklerini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla yürütülen 'Gelin Tanış Olalım' projesi kapsamında gezi programları düzenlendi. Meryem Yazıcıoğlu ve Berin Menderes Yurt Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen programlarda öğrenciler, Doğanbey Köyü, Karina ve Priene Antik Kenti'ni ziyaret etti. Tarih, kültür ve doğanın bir arada bulunduğu gezi rotalarında öğrenciler, Aydın'ın sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri yakından görme fırsatı buldu. Birlikte vakit geçiren gençler, yeni arkadaşlıklar kurarak üniversite hayatına uyum süreçlerinde sosyal bağlarını güçlendirdi. Gezi programları sayesinde öğrenciler hem kentin önemli noktalarını tanıdı hem de birlikte keyifli hatırlar biriktirdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatDoğanbeyEğitimAydınYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da yeni kayıt yaptıran öğrenciler Doğanbey ve Priene'yi gezdi - Son Dakika
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