Aydın'da Yeni Ulaşım Dönemi: AYKART Uygulamasına 'Otobüsüm Nerede?' Özelliği Eklendi - Son Dakika
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Aydın'da Yeni Ulaşım Dönemi: AYKART Uygulamasına 'Otobüsüm Nerede?' Özelliği Eklendi

Aydın\'da Yeni Ulaşım Dönemi: AYKART Uygulamasına \'Otobüsüm Nerede?\' Özelliği Eklendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği AYKART uygulamasına eklenen 'Otobüsüm Nerede?' özelliği ile vatandaşlar, otobüslerin anlık konumunu takip edebiliyor. Uygulama ile ayrıca bakiye sorgulama, yükleme ve sanal kart oluşturma gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor.

23.09.2024 15:21  Güncelleme: 15:44
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilerek kullanımına sunulan AYKART uygulamasına eklenen yeni özellik ile vatandaşlar hem zamandan tasarruf ediyor hem de toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor.

AYKART uygulamasına eklenen yeni özellik ile sarı civcivlerin hangi konumda olduğunu takip etmek artık mümkün. "Otobüsüm Nerede?" özelliği ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüslerin hangi durakta olduğu anlık olarak takip edilebiliyor. Android ve IOS marketlerde ücretsiz olarak kullanıma sunulan AYKART uygulaması ile vatandaşlar "Otobüsüm Nerede" özelliğini kullanabilmelerinin yanı sıra bakiye sorgulaması ve yüklemesi yapabiliyor, sanal kart oluşturabiliyor, sarı civcivlerde kartsız ödeme gerçekleştirebiliyor, araç hareket saatlerini öğrenebiliyor.

Vatandaşlar, konforu ve ucuz ulaşımı bir arada sunan sarı civcivlerden memnun olduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Yeni Ulaşım Dönemi: AYKART Uygulamasına 'Otobüsüm Nerede?' Özelliği Eklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Yeni Ulaşım Dönemi: AYKART Uygulamasına 'Otobüsüm Nerede?' Özelliği Eklendi - Son Dakika
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