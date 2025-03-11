Aydın\'da Yeni Yol Yapım Çalışmaları Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi Batı Caddesi'nde kazı çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve hizmetler devam ediyor. Kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi Batı Caddesi'nde kazı çalışmalarına başladı. Ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak. Asfalt seriminin ardından sürücü ve yayaların güvenliği için çizgi ve logo çalışmaları yapılacak olan cadde, daha modern ve daha güvenli haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Aydınımızın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile Aydınımızı hizmetlerimiz ile buluşturuyor, yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Güzel Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN