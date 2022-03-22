Aydın'da yerli tohum kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Aydın'da yerli tohum kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

22.03.2022 11:07
Aydın'da yerli tohum kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, yeni yerli tohum kullanımının artırılması, ekim alanlarının yaygınlaştırılması ve kaliteli kaba yem üretilmesini teşvik etmek için demonstrasyon çalışması gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, yeni yerli tohum kullanımının artırılması, ekim alanlarının yaygınlaştırılması ve kaliteli kaba yem üretilmesini teşvik etmek için demonstrasyon çalışması gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki önemli tarım illerinden biri olan Aydın'da yerli tohumların kullanımının arttırılması için çalışma yürütülüyor. Yoğun tarım alanlarında kış döneminde üreticilerin yeni yerli tohumlarının kullanarak kaliteli kaba yem üretim alanını artırmak amacıyla Aydın'da yedi önder çiftçi ile demonstrasyon parselleri oluşturuldu. 120 dönümlük alanda otluk arpa, fiğ ve yem bezelyesi ekimi yaptırılırken, demonstrasyon alanları müdürlük teknik personeli tarafından ekim aşamasından hasat aşamasına kadar kontrol ve denetime tabi tutulacak.

Çalışmalarla ilgili Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin yeni yerli tohum kullanımının artırılması, ekim alanlarının yaygınlaştırılması kaliteli kaba yem üretilmesini teşvik etmek için demonstrasyon çalışması yapılmıştır. Yoğun tarım alanlarında kış döneminde üreticilerin yeni yerli tohumları kullanarak kaliteli kaba yem üretim alanını artırmak amacıyla yedi önder çiftçimizle demonstrasyon parselleri oluşturulmuştur. Mahalle sakinlerince görülebilecek üretici parsellerinin seçildiği yaklaşık 120 dönümlük alanda Otluk Arpa, Fiğ ve Yem Bezelyesi ekimi yaptırılmıştır. Sonbaharda ekimi yapılan demonstrasyon alanlarımız İl Müdürlüğümüz teknik personelince ekim aşamasından hasat aşamasına kadar kontrol ve denetime tabi olup, üreticilerimizle sürekli bilgi paylaşımı yapılarak kış döneminde kaliteli kaba yem üretim çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da yerli tohum kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor
Aydın'da yerli tohum kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor
Aydın'da yerli tohum kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor

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Tohum, Aydın, Tarım, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın'da yerli tohum kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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