 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Özel Işıklandırma Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Özel Işıklandırma Çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılbaşı kutlamalarına sayılı saatler kala kentin en işlek cadde ve bulvarlarında gerçekleştirdiği özel ışıklandırma çalışmaları ile şehre göz kamaştırıcı bir atmosfer kazandırdı. Yılbaşı coşkusunu tüm kente yaymayı hedefleyen belediye, estetik tasarımları ve renk cümbüşü ile dikkat çeken bir görsel şölen sunuyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın'ın simgelerinden biri haline gelen cadde ve bulvarları, renkli led ışıklarla süsleyerek vatandaşlarına rengarenk bir yılbaşı yaşatacak. Yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla şehir, gece boyunca adeta bir ışık festivaline dönüşüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yılbaşı hazırlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala şehrimizi ışıklandırarak hem vatandaşlarımızın hem de ziyaretçilerimizin yılbaşı coşkusunu yaşamalarını istedik. Herkese sağlık, mutluluk ve barış dolu bir yeni yıl diyorum' dedi. Aydınlı vatandaşlar kentin geceleri renk cümbüşüne dönüştüğünü belirtip uygulama için Aydin Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın\'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Özel Işıklandırma Çalışmaları
30.12.2023 - 21:50,
Abone Ol

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılbaşı kutlamalarına sayılı saatler kala kentin en işlek cadde ve bulvarlarında gerçekleştirdiği özel ışıklandırma çalışmaları ile şehre göz kamaştırıcı bir atmosfer kazandırdı. Yılbaşı coşkusunu tüm kente yaymayı hedefleyen belediye, estetik tasarımları ve renk cümbüşü ile dikkat çeken bir görsel şölen sunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın'ın simgelerinden biri haline gelen cadde ve bulvarları, renkli led ışıklarla süsleyerek vatandaşlarına rengarenk bir yılbaşı yaşatacak. Yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla şehir, gece boyunca adeta bir ışık festivaline dönüşüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yılbaşı hazırlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala şehrimizi ışıklandırarak hem vatandaşlarımızın hem de ziyaretçilerimizin yılbaşı coşkusunu yaşamalarını istedik. Herkese sağlık, mutluluk ve barış dolu bir yeni yıl diyorum" dedi.

Aydınlı vatandaşlar kentin geceleri renk cümbüşüne dönüştüğünü belirtip uygulama için Aydin Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yılbaşı, Aydın, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Özel Işıklandırma Çalışmaları - Son Dakika


22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01
Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı

Son Dakika
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa'nın iptal edilmesine ilişkin ilk sözler
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 23:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Özel Işıklandırma Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement