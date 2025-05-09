Aydın\'da Yol Yapım ve Yenileme Çalışmaları Sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'ne bulunan Pınarbaşı Caddesi'nde kazı çalışmalarına başladı. Caddede kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi ile eş zamanlı olarak kaldırım yapımı da gerçekleştirilecek. Yol çizgisi ve logo çalışmaları da yapılacak olan cadde, daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının kullanımına sunulacak.

Yol yapım ve yenileme çalışmalarının kent genelinde sürdürüleceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmaya, kentimiz genelinde yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN