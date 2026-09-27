Aydın\'da yurt kayıtları sürüyor, İl Müdürü Yığmatepe yeni dönem temennisinde bulundu

Aydın'da üniversite öğrencilerinin yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yurt kayıt işlemleri sürüyor. Öğrenciler ve aileleri yurtlarda kayıt işlemlerini gerçekleştirirken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de öğrencilerle bir araya geldi.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına öncesi Aydın'daki öğrenci yurtlarında hareketlilik yaşanıyor. Yurt hakkı kazanan öğrenciler, aileleriyle birlikte kayıt işlemleri için yurtlara gelirken, öğrencilerin yeni eğitim hayatlarına yönelik hazırlıkları da devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, yurtlarda gerçekleştirilen kayıt sürecinde öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Yığmatepe, ailelerin de görüş ve taleplerini dinledi.