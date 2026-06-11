Antik kent kazılarına Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi\'nden destek

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci toplantısında Koçarlı ilçesinde yer alan Amyzon Antik Kenti ile Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarına destek sağlanması kararlaştırıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı ikinci oturumu, gerçekleştirildi. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda gündeme gelen iki madde, mecliste oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Alınan karara göre Koçarlı'daki Amyzon Antik Kenti kazı çalışmaları için 150 bin TL, Sultanhisar'daki Nysa Antik Kenti kazı çalışmaları için ise 75 bin TL destek verilmesi kararlaştırıldı. Böylece iki ayrı antik kentte devam eden arkeolojik kazılara toplam 225 bin TL'lik kaynak aktarımı yapılmış oldu. - AYDIN