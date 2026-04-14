Büyükşehir\'den kazı çalışmalarına toplam 200 bin TL destek

14.04.2026 09:33  Güncelleme: 09:35
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tralleis ve Priene Antik Kentleri'ndeki kazı çalışmalarına toplam 200 bin TL maddi destek sağlayacak. Kazıların en kısa sürede tamamlanarak alanların ziyarete açılması bekleniyor.

Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti ile ilk planlı şehir olarak bilinen ve Anadolu'nun Pompeisi olarak nitelendirilen Priene Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarına, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden toplamda 200 bin TL destek verilecek.

Efeler'de bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İlk defa 1996 yılında kazılara başlanan Tralleis Antik Kenti'nde kazılar büyük bir heyecanla devam ederken, antik kentin en kısa sürede ziyarete açılması bekleniyor. Ayrıca Söke ilçesinde bulunan ve M.Ö. 4. yüzyılda kurulan Priene Antik Kenti de savunma stratejisi ile dikkat çekiyor. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil olmasının ardından tanınırlığını arttıran Priene Antik Kenti'nde çalışmalar aralıksız sürerken, doğal merdivenler de günümüzde yürüyüş meraklıların "Z-Yolu" olarak kullanılıyor.

Açık hava müzesi konumundaki Aydın'ın önemli iki antik kentindeki kazı çalışmalarına destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Her yıl birçok kazı çalışmasına destek olan Büyükşehir Belediyesi, alınan meclis kararıyla birlikte Tralleis ve Priene Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarına 100'er bin TL olmak üzere toplamda 200 bin TL maddi ve ayni destek sağlayacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

