Aydın'dan Umre İbadeti İçin Yola Çıkan Kafile Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
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Aydın'dan Umre İbadeti İçin Yola Çıkan Kafile Dualarla Uğurlandı

Aydın\'dan Umre İbadeti İçin Yola Çıkan Kafile Dualarla Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan kafile, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Cami'nde düzenlenen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. İl Müftüsü Hasan Güneş, dua ederek, ibadetlerin kabul olmasını diledi ve vatan, millet, İslam alemi ve Filistinli kardeşler için dualar edilmesini istedi. Uğurlama törenine, kurum amirleri, din görevlileri ve umreci yakınları da katıldı.

29.02.2024 09:31
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Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan kafile, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Cami'nde düzenlenen program, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunması ile başladı. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde dua eden İl Müftüsü Hasan Güneş, "Değerli kardeşlerim, Allah yapacağınız ibadetlerinizi şimdiden kabul etsin. Vatanımız, milletimiz, İslam alemi ve özellikle Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edin. Rabbimiz yapacağınız tüm ibadet ve dualarınızı kabul etsin" diye konuştu.

Uğurlama törenine, kurum amirleri, din görevlileri ve umreci yakınları katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'dan Umre İbadeti İçin Yola Çıkan Kafile Dualarla Uğurlandı - Son Dakika

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