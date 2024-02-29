Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan kafile, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Cami'nde düzenlenen program, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunması ile başladı. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde dua eden İl Müftüsü Hasan Güneş, "Değerli kardeşlerim, Allah yapacağınız ibadetlerinizi şimdiden kabul etsin. Vatanımız, milletimiz, İslam alemi ve özellikle Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edin. Rabbimiz yapacağınız tüm ibadet ve dualarınızı kabul etsin" diye konuştu.
Uğurlama törenine, kurum amirleri, din görevlileri ve umreci yakınları katıldı. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın'dan Umre İbadeti İçin Yola Çıkan Kafile Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Maç sonrası soyunma odasında isyan yaşandı. Teknik Direktör İsmail Kartal, öğrencilerine sitem ederek maçları kazanarak telafi etmeleri gerektiğini söyledi. Kaptan Mert Hakan Yandaş ise takım arkadaşlarına sert çıkarak ruhsuz oyunu eleştirdi.
Dizisi final yaptıktan sonra Bali'ye tatile giden Serenay Sarıkaya, ülkeye döner dönmez soluğu aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Mert Demir'in konserinde aldı. Demir'i izleyen Sarıkaya, şarkılara da eşlik etti.
Arda Turan, UEFA TV'ye yaptığı açıklamada EURO 2008'deki yarı final maçını ve o dönemdeki takım arkadaşlarını özlediğini belirtti. Turan, o turnuvada başarılı bir performans sergilediklerini ve ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerini şimdi daha iyi anladığını söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı son çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. hanehalklarının nihai tüketim harcamaları da yüzde 12,8 oranında arttı.
2024-2025 sezonunda beIN Sports'la sözleşmesi sona erecek olan Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu hala belirsizliğini koruyor. Yayın ihalesi için dört firma şartname aldı ve Saran Medya teklifini 150 milyon euroya yükseltti. Saran Grubu, ihale süresinin 5 yıl olmasını talep etti. TFF bu teklifi beklemeye alırken, beIN Sports'tan geri dönüş bekleniyor.
Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerinin takibinde yer alırken bir indirim gelişmesi yaşandı. Buna göre motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim, pompaya 1 Mart itibariyle yansıtılacak.
Gazeteci Emin Çapa, bir televizyon programında İzmir ziyaretinde yaşananları paylaştı. Çapa, İzmirlilerin muhalefetten bezdiğini ve hizmet alamadıklarını ifade etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Wilfried Zaha hakkındaki açıklamalarının ardından Fildişi Sahilli oyuncunun yaptığı paylaşımın perde arkası ortaya çıktı. Zaha'nın paylaşımının Okan Buruk'a tepki olarak yapılmadığı, idman sonrası neşeli olduğu ve birkaç saat sonra paylaşımı yaptığı belirtildi.
Kızıldeniz'de devam eden çatışmalara dün müdahil olan Alman ordusunun imza attığı skandal kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Alman ordusuna ait savaş gemisinin Husilere ait olduğunu düşünerek saldırı düzenlediği İHA'nın ABD'ye ait olduğu ortaya çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?