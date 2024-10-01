Aydın Enginarı Coğrafi İşaret Başvurusu İlan Edildi - Son Dakika
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Aydın Enginarı Coğrafi İşaret Başvurusu İlan Edildi

Aydın Enginarı Coğrafi İşaret Başvurusu İlan Edildi

Aydın Enginarı, coğrafi işaret tescil süreci başladı; Aydın Ticaret Borsası'nın katkılarıyla.

01.10.2024 10:57
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Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılan Aydın Enginarı, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde ilan edildi.

Aydın Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusu yapılan 'Aydın Enginarı' coğrafi işaret tescilinde geri sayım başladı. Aydın Ticaret Borsası tarafından 8 Ağustos 2023 tarih, C2023/000202 başvuru numarası ile müracaatı yapılarak koruma altına alınan Aydın Enginarı'nın Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde incelenmesinin ardından, 1 Ekim 2024 tarihli Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde ilan edildi. Başvurusu yapılan Aydın Enginarı, üç aylık itiraz süresinin sonunda coğrafi işaret tescil belgesini almış olacak.

Aydın Enginarının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının ardından Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çondur, "Ülkemizin en yoğun enginar üretiminin yapıldığı ilimizde yetişen Aydın Enginarının benzerlerinden ayırt edilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde daha kaliteli ve güvenilir bir şekilde tanıtılması amacıyla, Aydın Ticaret Borsası olarak Türk Patent ve Marka Kurumu'na, Aydın Enginarı adıyla başvuruda bulunmuştuk. Başvurumuz neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde, Aydın Enginarı ilan edildi. Üç aylık itiraz süresinin tamamlanmasının ardından Aydın Enginarının coğrafi işaret tescil belgesini alarak Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili için de başvuru hazırlıklarımıza başlayacağız. İlimize ve üyelerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın bereketli topraklarında yetişen ve eşsiz lezzeti ile bilinen Aydın Enginarı'nın hem tarım sektörü hem de tüketiciler nezdinde büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Çondur, alınacak olan bu coğrafi işaret tescilinin sadece Aydın Enginarının değerini artırmakla kalmayacağını, bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Aydın Enginarı'nın coğrafi işaret başvuru sürecinde emeği geçen herkese teşekkür eden Çondur, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe'nin de sürecin başarıyla sonuçlanmasına verdikleri katkılardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Enginarı Coğrafi İşaret Başvurusu İlan Edildi - Son Dakika

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