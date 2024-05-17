Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tralleis Antik Kenti\'nde Toplantı Düzenledi

Yerel

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın'ın en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Tralleis Antik Kenti'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen ve binlerce yıllık tarihiyle dikkat çeken Tralleis'te gerçekleştirilen toplantıda birliğe bağlı oda başkanları bir araya geldi.

Kahvaltılı toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali Atmaca, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ömer Kalın, Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Pr. Dr. Murat Çekilmez ve oda başkanları katıldı. Başkan Künkcü, toplantının açılış konuşmasında, Aydın'ın zengin tarihine ve kültürel mirasına dikkat çekti. Künkcü, "Bölgemizdeki tarihi ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor" diyerek, Tralleis Antik Kenti'nin korunması ve tanıtılması gerektiğini vurguladı. Bu tarihi mekanda yapılan toplantının, hem esnaf ve sanatkarların tarih bilincini artırmak hem yerel kültürel mirasın önemine dikkat çekmek ve hem de antik kentlerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla planlandığını belirtti.

Kahvaltının ardından, Tralleis Antik Kenti'ni gezdiren ve oda başkanlarına bilgi veren Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Pr. Dr. Murat Çekilmez, "Tralleis Antik Kenti'nin Anadolu'da eşi benzeri yok. Bu antik kent, tarih ve kültür açısından son derece önemli bir mirası barındırıyor. Antik kentlerin ekonomik ve kültürel anlamda inanılmaz bir getirisi var. Özellikle turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olan bu bölgeyi, doğru bir şekilde tanıtarak turizme kazandırmamız lazım. Bu süreçte, halkımızın ve ilgili kurumların desteği de çok önemli. Yaptığımız çalışmalarla, Tralleis Antik Kenti'ni bir yıl içinde ziyaret edilebilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Tralleis'i sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde tanınan bir turistik cazibe merkezi haline getirmek" diye konuştu.

Toplantıda, Aydın'daki oda başkanları, bölgedeki tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda ortak bir bilinç oluşturma kararı aldılar. Oda başkanlarının bu konuda aktif rol alması gerektiğini belirten Künkcü, Tralleis ve benzeri tarihi mekanların turizm potansiyelini artırarak, hem yerel ekonomiye katkı sağlanabileceğini hem de gelecek nesillere bu değerlerin aktarılabileceğini ifade etti. Oda başkanları ayrıca, Tralleis Antik Kenti'nde gerçekleştirilen bu etkinliğin bir başlangıç olmasını ve bu tür tarihi ve kültürel miraslara yönelik çalışmaların artırılmasını temenni ettiler. - AYDIN