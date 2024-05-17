Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tralleis Antik Kenti'nde Toplantı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tralleis Antik Kenti'nde Toplantı Düzenledi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tralleis Antik Kenti\'nde Toplantı Düzenledi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü öncülüğünde, Aydın'ın tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Tralleis Antik Kenti'nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya oda başkanları, kültür ve turizm yetkilileri katıldı. Toplantıda, Tralleis Antik Kenti'nin korunması ve tanıtılması konusunda ortak bir bilinç oluşturma kararı alındı ve bu tür etkinliklerin artırılması temenni edildi.

17.05.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın'ın en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Tralleis Antik Kenti'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen ve binlerce yıllık tarihiyle dikkat çeken Tralleis'te gerçekleştirilen toplantıda birliğe bağlı oda başkanları bir araya geldi.

Kahvaltılı toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali Atmaca, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Ömer Kalın, Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Pr. Dr. Murat Çekilmez ve oda başkanları katıldı. Başkan Künkcü, toplantının açılış konuşmasında, Aydın'ın zengin tarihine ve kültürel mirasına dikkat çekti. Künkcü, "Bölgemizdeki tarihi ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor" diyerek, Tralleis Antik Kenti'nin korunması ve tanıtılması gerektiğini vurguladı. Bu tarihi mekanda yapılan toplantının, hem esnaf ve sanatkarların tarih bilincini artırmak hem yerel kültürel mirasın önemine dikkat çekmek ve hem de antik kentlerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla planlandığını belirtti.

Kahvaltının ardından, Tralleis Antik Kenti'ni gezdiren ve oda başkanlarına bilgi veren Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Pr. Dr. Murat Çekilmez, "Tralleis Antik Kenti'nin Anadolu'da eşi benzeri yok. Bu antik kent, tarih ve kültür açısından son derece önemli bir mirası barındırıyor. Antik kentlerin ekonomik ve kültürel anlamda inanılmaz bir getirisi var. Özellikle turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olan bu bölgeyi, doğru bir şekilde tanıtarak turizme kazandırmamız lazım. Bu süreçte, halkımızın ve ilgili kurumların desteği de çok önemli. Yaptığımız çalışmalarla, Tralleis Antik Kenti'ni bir yıl içinde ziyaret edilebilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Tralleis'i sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde tanınan bir turistik cazibe merkezi haline getirmek" diye konuştu.

Toplantıda, Aydın'daki oda başkanları, bölgedeki tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda ortak bir bilinç oluşturma kararı aldılar. Oda başkanlarının bu konuda aktif rol alması gerektiğini belirten Künkcü, Tralleis ve benzeri tarihi mekanların turizm potansiyelini artırarak, hem yerel ekonomiye katkı sağlanabileceğini hem de gelecek nesillere bu değerlerin aktarılabileceğini ifade etti. Oda başkanları ayrıca, Tralleis Antik Kenti'nde gerçekleştirilen bu etkinliğin bir başlangıç olmasını ve bu tür tarihi ve kültürel miraslara yönelik çalışmaların artırılmasını temenni ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tralleis Antik Kenti'nde Toplantı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 04:08:42. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tralleis Antik Kenti'nde Toplantı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement