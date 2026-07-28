Aydın Fen Lisesi Öğrencileri YKS'de Türkiye Derecesi Elde Etti - Son Dakika
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Aydın Fen Lisesi Öğrencileri YKS'de Türkiye Derecesi Elde Etti

Aydın Fen Lisesi Öğrencileri YKS\'de Türkiye Derecesi Elde Etti
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2026 YKS'de Aydın Fen Lisesi öğrencileri Türkiye dereceleriyle Aydın'ı gururlandırdı.

2026 YKS'de Türkiye derecesi elde eden Aydın Fen Lisesi öğrencileri, gösterdikleri başarıyla Aydın'ı gururlandırırken, derece yapan gençler ödüllendirildi.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettikleri Türkiye dereceleriyle Aydın Fen Lisesi öğrencileri, kentin eğitim alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Sınavda Sayısal alanda Türkiye 6'ncısı olan Emin Emir Yaşa, Sayısal alanda Türkiye 65'incisi Melis Yöney ve Yabancı Dil alanında Türkiye 85'incisi olan Zeynep Öncül, elde ettikleri derecelerle Aydın'ın gururu oldu. Başarıları dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen buluşmada öğrenciler tebrik edilirken, sınav süreci ve gelecek hedefleri üzerine sohbet gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, öğrencilerin başarısında disiplinli çalışmanın yanı sıra öğretmenlerin özverisi ve ailelerin desteğinin önemli payı bulunduğunu belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye derecesi elde eden öğrenciler ile aileleri, öğretmenleri ve okul yöneticileri kutlanarak eğitim hayatlarında başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Fen Lisesi Öğrencileri YKS'de Türkiye Derecesi Elde Etti - Son Dakika

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