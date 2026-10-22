Aydın Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Başkan Çerçioğlu\'na nezaket ziyaretinde bulundu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İnan Gül ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Gül ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için Gül ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.