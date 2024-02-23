Aydın Halkı, Kamulaştırılan Arazinin Geleceğini Belirliyor - Son Dakika
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Yerel

Aydın Halkı, Kamulaştırılan Arazinin Geleceğini Belirliyor

Aydın Halkı, Kamulaştırılan Arazinin Geleceğini Belirliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan 16 bin metrekare arazi, Aydın halkının mülkü haline getirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan oylama ile arazinin geleceği belirlenecek. Tüm Aydın halkı oy kullanmaya davet ediliyor.

23.02.2024 14:32  Güncelleme: 14:38
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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılarak Aydın halkının mülkü haline getirilen 16 bin metrekare arazinin geleceğine Aydın halkı karar veriyor.

Yarından itibaren Aydın Büyükşehir Belediyesi web sitesi ve tüm sosyal medya platformlarında başlayacak oylama ile, yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından tamamlanarak hizmete alınan Mimar Sinan Park'ın hemen güneyinde yer alan dev arazinin geleceği tayin edilecek. Tüm Aydınları oy kullanarak bu arazinin geleceğini tayin etmeye davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Kamulaştırarak Aydın halkına yeni alanlar kazandırıyoruz. 7'den 70'e tüm Aydın'ı bu demokrasi şölenine davet ediyoruz" ifadeleriyle herkesi oy vermeye davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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