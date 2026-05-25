Aydın Hastanesi\'nde Bayram Kutlaması

Aydın Şehir Hastanesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında hastane yönetimi tarafından birimler ziyaret edilerek sağlık çalışanlarının bayramı kutlandı.

Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Engin Tetik ile hastane yöneticileri, bayram dolayısıyla hastane personeliyle bir araya geldi. Birimleri tek tek ziyaret eden yönetim, sağlık çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde çalışanlara sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulunulurken, bayram süresince görev yapan sağlık personeline kolaylıklar dilendi. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığına dikkat çekilerek tüm personelin Kurban Bayramı kutlandı. - AYDIN