Aydın\'da polislerden renkli dayanışma etkinliği

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Personel Dayanışma Etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. Programdaki yarışmalarda polisler birinci olabilmek için zamanla yarıştı.

Yapılan duanın ardından programın açılış konuşmasını yapan Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, bu yıl ikincisini yaptıkları etkinliğin amacının emniyet teşkilatı içerisindeki birlik ve beraberliği güçlendirmek, personelin moral ve motivasyonunu artırmak olduğunu belirtti.

Emniyet Müdürü Erdoğan, "İlimizde huzur ve güven ortamının devam etmesi noktasında büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan tüm mesai arkadaşlarımla siz değerli misafirlerimiz bu güzel etkinlikte bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın güveni ve desteği ile yürütmüş olduğumuz, suç ve suçluyla etkin mücadelemizde, moral ve motivasyonu arttırmak, büyük bir aile olmanın şuuri ile birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, halka bütünleşmiş hizmet anlayışımızı daha ileriye taşımak amacıyla düzenlediğimiz bu organizasyonun her aşamasında bizlere desteğini esirgemeyen Valimiz Dr. Osman Varol'a, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve Aydın Emniyeti'ni Güçlendirme Derneği ile emeği geçen herkese teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile vatan, millet, bayrak uğrunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında sergilenen zeybek ve roman halk oyunu gösterileri büyük beğeni toplarken, emniyet personeli halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışlarında kıyasıya mücadele etti. Polislerin aileleri de yarışmalar sırasında tezahüratlarıyla destek verdi.

Dereceye giren personele ödüllerinin verildiği programda, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde katılımcılar gönüllerince eğlendi. Etkinlik alanında emniyet mensupları ve ailelerine çeşitli ikramlar sunulurken, çocuklar için kurulan şişme oyun parkurları da yoğun ilgi gördü.

Dayanışma etkinliği, emniyet teşkilatı personeli ile ailelerini bir araya getirerek hem moral depoladı hem de birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü personel dayanışma etkinliği düzenledi. Programa Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu ile çok sayıda davetli katıldı. - AYDIN