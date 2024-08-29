Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Vali Canbolat\'ı ağırladı

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Aydın'daki yeni görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Armağan Adnan Erdoğan Aydın İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Geçtiğimiz hafta Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görevini önceki İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'den devralan Erdoğan görevine başladı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Vali Canbolat, yeni Emniyet Müdürü Erdoğan'a görevinde başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Erdoğan ise Vali Canbolat'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Aydın'da güvenliği sağlamak ve halkın huzurunu temin etmek için var gücüyle çalışacağını belirtti. - AYDIN