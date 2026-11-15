Aydın İl Halk Kütüphanesi etkinliğinde çocuklar sonbahar çerçeveleri hazırladı - Son Dakika
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Aydın İl Halk Kütüphanesi etkinliğinde çocuklar sonbahar çerçeveleri hazırladı

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Aydın İl Halk Kütüphanesi etkinliğinde çocuklar sonbahar çerçeveleri hazırladı
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Aydın İl Halk Kütüphanesi'nin etkinliğinde çocuklar, Soner'in Sonbahar kitabını etkileşimli okuma yöntemiyle ele aldı. Ardından sonbaharın renklerinden ilhamla çerçeve hazırlayan çocukların okuma sevgisi ve sanatla ifade becerisi desteklendi.

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen kitap etkinlikleri kapsamında çocuklar, interaktif kitap okuma ve sanat etkinliğinde bir araya geldi. Minik katılımcılar, okudukları kitabın ardından sonbaharın renklerini yansıtan çerçeveler hazırladı.

Aydın İl Halk Kütüphanesi'nin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Kültür Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda minik kitap dostlarıyla bir araya gelindi. Etkinliğin ilk bölümünde çocuklarla birlikte Soner'in Sonbahar kitabı etkileşimli okuma yöntemiyle ele alındı. Kitabın sayfaları arasında sonbahar mevsiminin özelliklerini keşfeden çocuklar, okuma sürecine soruları ve yorumlarıyla katılarak merak ettikleri konular hakkında sohbet etti. Kitap okuma etkinliğinin ardından sanat çalışmasına geçildi. Sonbaharın renkleri ve doğanın farklı dokularından ilham alan çocuklar, kendi sonbahar çerçevelerini hazırladı. Miniklerin hayal güçlerini ve özgün fikirlerini yansıttığı çalışmalar, birbirinden renkli görüntüler oluşturdu. Kitap okuma ve sanat çalışmalarının bir araya getirildiği etkinlikle çocukların hem okuma sevgisinin geliştirilmesi hem de kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmelerine katkı sağlandı. Aydın İl Halk Kütüphanesi'nin çocukları kitaplarla, sanatla ve üretken etkinliklerle buluşturmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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