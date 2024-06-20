Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Boğulma Olaylarını Önlemek İçin Tedbir Alıyor

Yerel

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, havaların aşırı ısınmasıyla birlikte serinlemek amacıyla suya girilmesinin tehlike oluşturabileceği bölgelerde boğulma olaylarının önlenmesi için yoğun tedbirler alıyor. Bu kapsamda, baraj, göl, gölet ve sulama kanalları jandarma devriyeleri tarafından sürekli kontrol ediliyor.

Jandarma ekipleri, vatandaşları bilgilendirerek üzücü olayların yaşanmaması için dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ekipler, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere, vatandaşların tehlikeli bölgelerde suya girmemeleri için bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaz boyunca devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan da bu uyarılara hassasiyetle uymaları istendi. - AYDIN