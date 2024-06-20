Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Boğulma Olaylarını Önlemek İçin Tedbir Alıyor - Son Dakika
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Boğulma Olaylarını Önlemek İçin Tedbir Alıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, havaların aşırı ısınmasıyla birlikte suya girilmesinin tehlikeli olduğu bölgelerde boğulma olaylarını önlemek için yoğun tedbirler alıyor. Baraj, göl, gölet ve sulama kanalları jandarma devriyeleri tarafından sürekli kontrol edilirken, vatandaşlar da bilgilendirilerek dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere, vatandaşların tehlikeli bölgelerde suya girmemeleri için bilinçlendirme çalışmaları sürdürülüyor. Kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaz boyunca devam edeceği vurgulanırken, vatandaşlardan da bu uyarılara hassasiyetle uymaları istendi.

20.06.2024 11:15
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, havaların aşırı ısınmasıyla birlikte serinlemek amacıyla suya girilmesinin tehlike oluşturabileceği bölgelerde boğulma olaylarının önlenmesi için yoğun tedbirler alıyor. Bu kapsamda, baraj, göl, gölet ve sulama kanalları jandarma devriyeleri tarafından sürekli kontrol ediliyor.

Jandarma ekipleri, vatandaşları bilgilendirerek üzücü olayların yaşanmaması için dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ekipler, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere, vatandaşların tehlikeli bölgelerde suya girmemeleri için bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaz boyunca devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan da bu uyarılara hassasiyetle uymaları istendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Boğulma Olaylarını Önlemek İçin Tedbir Alıyor - Son Dakika

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