Aydın İl Jandarma Komutanlığı Yaşlı Vatandaşları Ziyaret Ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelindeki 80 yaşın üstündeki vatandaşları düzenli olarak ziyaret ederek sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşlarla daha yakın bir iletişim kurmak ve yaşlıların durumlarını düzenli olarak takip etmek amacıyla başlatılan ziyaretler kapsamında, Sultanhisar ilçesi Güvendik Mahallesinde ikamet eden 83 yaşındaki Emine Kırgız ve 84 yaşındaki Emir Ayşe Kılınç evinde ziyaret etti. Jandarma ekipleri Kırgız ve Kılınç ile sohbet ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve herhangi bir talebi olup olmadığını sordu. Kırgız ve Kılınç'a herhangi bir acil durumda veya ihtiyaç anında ulaşabilecekleri telefon numaralarını ileten ekipler, yaşlı çınarların herhangi bir konuda yardım talep etmesi durumunda yanlarında olduklarını belirtti. - AYDIN