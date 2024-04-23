Aydın İl Sağlık Müdürü, 23 Nisan\'da Evde Sağlık Hizmeti Alan Çocukları Ziyaret Etti

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Evde Sağlık Hizmetlerinden hizmet alan Germencik İlçesi Reisköy Mahallesi ile Ortaklar Mahallesi'nde ikamet eden çocukları ve aileleri ziyaret etti.

Evde Sağlık Hizmeti alan çocukların durumları hakkında aileleri ile tedavisini yapan sağlık ekibinden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, çocuklara hediyeler vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde, hasta ve hasta yakınlarının taleplerini dinleyen İl Sağlık Müdürü Şenkul, hasta yakınlarının evlerinde yalnız olmadıklarını hastaların sağlık problemlerinin giderilmesi amacıyla Evde Sağlık Hizmetlerinin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, evde sağlık hizmetleri ekibine yürüttükleri gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Şenkul'a ziyaretlerde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi ve Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri eşlik etti. - AYDIN