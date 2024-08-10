Aydın İl Sağlık Müdürü İş Sağlığı Güvenliği Birimini Ziyaret Etti

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İş Sağlığı Güvenliği Birimi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Efeler 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi yanında hizmet veren İş Sağlığı Güvenliği Birimi personelleriyle bir araya gelen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında, birimde gerçekleştirilen çalışmaların önemine değinen Dr. Şenkul, iş sağlığı ve güvenliği alanında gösterilen özverili çabalar için personellere teşekkür etti. Birim personeliyle sohbet eden Şenkul, çalışmalarında kolaylıklar dileyerek ziyaretini sonlandırdı. - AYDIN